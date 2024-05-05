هدف ليفربول الأول ضد توتنام - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 05 مايو 2024 - 18:54
Goal! 🇪🇬👑— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 5, 2024
Mo Salah is back in the lineup, and Mo Salah scores! That's his 12th goal of his career against Spurs! #beINPL #LIVTOT #LFC pic.twitter.com/XmpEKdhzkJ
هدف ليفربول الأول ضد توتنام - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي)
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