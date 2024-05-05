هدف تشيلسي الثاني ضد وست هام - كالاجير (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 05 مايو 2024 - 16:49
كونور غالاغير يضيف الهدف الثاني لتشلسي في شباك وست هام#تشلسي_وست_هام #الدوري_الإنجليزي_الممتاز pic.twitter.com/y0E9dela9r— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 5, 2024
تسديدة رائعة
نرشح لكم
هدف تشيلسي الأول ضد وست هام - كول بالمر (الدوري الإنجليزي) سوبر هالاند.. ملخص فوز مانشستر سيتي على ولفرهامبتون 5-1 (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول ضد ولفرهامبتون - هالاند (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أرسنال على بورنموث 3-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز تشيلسي على توتنام 2-0 (الدوري الإنجليزي) هدف تشيلسي الأول ضد توتنام - تشالوباه (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أرسنال على توتنام 3-2 (الدوري الإنجليزي) هدف أرسنال الثالث ضد توتنام - كاي هافيرتز (الدوري الإنجليزي)