هدف الأهلي الثاني في الإسماعيلي - إمام عاشور (الدوري المصري)
الأربعاء، 01 مايو 2024 - 20:30
أسيست حكاية وفينيش تتكتب فيه رواية 🎶— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 1, 2024
من علي معلول لإمام عاشور 🔥.. الثاني للأهلي في مرمى الدراويش pic.twitter.com/ibpQc9zLqm
هدف الأهلي الثاني في الإسماعيلي - إمام عاشور (الدوري المصري)
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