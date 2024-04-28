هدف الزمالك الثاني ضد دريمز - سامسون أكينيولا (الكونفدرالية)
الأحد، 28 أبريل 2024 - 19:41
Goal | Zamalek SC makes it two at the Baba Yara Sports Stadium.— Max TV Ghana (@maxtvgh) April 28, 2024
Dreams FC 0-2 Zamalek SC#CAFConfederationCup #ZamalekSC #DreamsFC pic.twitter.com/3XLulCsYk5
مهارة رائعة
نرشح لكم
هدف الزمالك الثالث ضد دريمز - مصطفى شلبي (الكونفدرالية) هدف الزمالك الأول ضد دريمز - حمزة المثلوثي (الكونفدرالية) هدف الأهلي الثاني ضد مازيمبي - وسام أبو علي هدف الأهلي الأول ضد مازيمبي - محمد عبد المنعم مغادرة نهضة بركان لملعب مباراة اتحاد العاصمة (الكونفدرالية) ملخص تعادل الزمالك مع فيوتشر 1-1 (الكونفدرالية) هدف فيوتشر الأول في الزمالك - جوناثان نجويم (الكونفدرالية) ملخص فوز الترجي على أسيك بركلات الترجيح (دوري أبطال إفريقيا)