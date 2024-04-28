هدف أرسنال الثالث ضد توتنام - كاي هافيرتز (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 28 أبريل 2024 - 18:37
آرسنال يضرب بالثلاثة من رأسية هافرتز#الدوري_الإنجليزي | #توتنهام_آرسنال pic.twitter.com/rT2FgpYHRe— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 28, 2024
رأسية رائعة
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