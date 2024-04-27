مخلص تعادل ليفربول مع وست هام 2-2 (الدوري الإنجليزي)

هدف ليفربول الأول ضد وست هام - أندرو روبيرتسو

تراشق لفظي بين محمد صلاح ويورجن كلوب أثناء مباراة ليفربول ضد وست هام

هدف وست هام الأول ضد ليفربول - جاريد بوين (الدوري الإنجليزي)

هدف إيفرتون الأول ضد ليفربول - بريثوايت (الدوري الإنجليزي)

هدف إيفرتون الثاني ضد ليفربول - كالفرت لوين (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز ليفربول على فولام 3-1 (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز مانشستر يونايتد على كوفنتري 3 (4-3) 3 (كأس الاتحاد الإنجليزي)

هدف ليفربول الأول في فولام - أرنولد (الدوري الإنجليزي)