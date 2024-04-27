هدف وست هام الأول ضد ليفربول - جاريد بوين (الدوري الإنجليزي)
السبت، 27 أبريل 2024 - 16:16
⚒️ المطارق تأتي بالضربة الأولى في شباك ليفربول عن طريق جارود بوين#الدوري_الإنجليزي #وست_هام_ليفربول pic.twitter.com/f71tM6TsiQ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 27, 2024
هدف وست هام الأول ضد ليفربول - جاريد بوين (الدوري الإنجليزي)
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