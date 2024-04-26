هدف الأهلي الأول ضد مازيمبي - محمد عبد المنعم
الجمعة، 26 أبريل 2024 - 22:39
عبد المنعم يهدي الأهلي هدف التقدم— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 26, 2024
#دوري_أبطال_أفريقيا #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/DIx44DuKai
هدف الأهلي الأول ضد مازيمبي - محمد عبد المنعم
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