هدف إيفرتون الثاني ضد ليفربول - كالفرت لوين (الدوري الإنجليزي)
الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 23:02
⚽️🔥 إيفرتون يزيد من متاعب ليفربول ويعزز تقدمه عبر كالفيرت ليوين#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #إيفرتون_ليفربول#PremierLeague pic.twitter.com/AJEq8oZ6VK— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 24, 2024
رأسية متقنة
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