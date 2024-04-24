هدف إيفرتون الثاني ضد ليفربول - كالفرت لوين (الدوري الإنجليزي)

هدف إيفرتون الأول ضد ليفربول - بريثوايت (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز ليفربول على فولام 3-1 (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز مانشستر يونايتد على كوفنتري 3 (4-3) 3 (كأس الاتحاد الإنجليزي)

هدف ليفربول الأول في فولام - أرنولد (الدوري الإنجليزي)