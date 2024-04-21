ملخص فوز مانشستر يونايتد على كوفنتري 3 (4-3) 3 (كأس الاتحاد الإنجليزي)

الأحد، 21 أبريل 2024 - 19:47

4/21/2024 7:47:13 PM ملخص فوز مانشستر يونايتد على كوفنتري 3 (4-3) 3 (كأس الاتحاد الإنجليزي)

ملخص فوز مانشستر يونايتد على كوفنتري 3 (4-3) 3 (كأس الاتحاد الإنجليزي)

كوفنتري سيتي مانشستر يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي
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