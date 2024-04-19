ملخص فوز بلدية المحلة على المقاولون 2-0 (الدوري المصري)

ملخص فوز فيوتشر على فاركو 2-0 (الدوري المصري)

ملخص فوز زد على الإسماعيلي 2-1 (الدوري المصري)

ملخص تعادل الاتحاد مع سيراميكا 1-1 (الدوري المصري)

سقوط كهربا أرضا بعد نهاية مباراة الزمالك ضد الأهلي

غضب شيكابالا ومستبعدي الزمالك في المدرجات بسبب إلغاء ركلة جزاء للزمالك بعد احتسابها

احتفالات لاعبي الزمالك مع الجمهور بعد الفوز على الأهلي