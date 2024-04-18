ملخص فوز فيوتشر على فاركو 2-0 (الدوري المصري)

الخميس، 18 أبريل 2024 - 21:33

4/18/2024 9:33:41 PM ملخص فوز فيوتشر على فاركو 2-0 (الدوري المصري)

ملخص فوز فيوتشر على فاركو 2-0 (الدوري المصري)

فيوتشر فاركو الدوري المصري
نرشح لكم
ملخص فوز زد على الإسماعيلي 2-1 (الدوري المصري) ملخص تعادل الاتحاد مع سيراميكا 1-1 (الدوري المصري) هدف فوز الجونة أمام سموحة - أشرف مجدي (الدوري المصري) سقوط كهربا أرضا بعد نهاية مباراة الزمالك ضد الأهلي غضب شيكابالا ومستبعدي الزمالك في المدرجات بسبب إلغاء ركلة جزاء للزمالك بعد احتسابها احتفالات لاعبي الزمالك مع الجمهور بعد الفوز على الأهلي أهداف فوز الزمالك على الأهلي 1/2 (الدوري المصري) هدف الزمالك الثاني ضد الأهلي - سيف الجزيري (الدوري المصري)
أخر الأخبار
فيوتشر يرتقي للمركز الثامن في الدوري بالفوز على فاركو ساعة | الدوري المصري
تأهل تاريخي لـ أولمبياكوس وكلوب بروج إلى نصف نهائي دوري المؤتمر ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي – فريمبونج ينقذ سلسلة ليفركوزن.. ومارسيليا يقصي بنفيكا بركلات الترجيح ساعة | الكرة الأوروبية
سيراميكا كليوباترا يعلن إصابة شكري بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الدوري المصري
إيطاليا تضمن مشاركة 5 فرق في دوري أبطال أوروبا 2025.. وفرصة لسادس ساعة | دوري أبطال أوروبا
محمود عاشور: فوجئت بإيقافي.. وحكام دوليون كبار يخافون من كشف الحقائق ساعة | الدوري المصري
انتهى موسم الروسونيري.. روما يكرر انتصاره ويقصي ميلان من الدوري الأوروبي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
هدف صلاح لا يكفي.. أتالانتا ينجو من عودة ليفربول ويتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك 2 دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا 3 شيكابالا وشلبي وغيرهم.. في الجول يكشف أسباب 9 غيابات من الزمالك في القمة 4 خبر في الجول - الكشف عن موقف مروان عطية من مواجهة الزمالك