هدف باريس الثاني في برشلونة - فيتينا (أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 22:25
GOAL!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) April 16, 2024
4-4 on aggregate! Vitinha finds the bottom corner. #beINUCL #UCL #BarçaPSG pic.twitter.com/OAp22g7LBq
هدف باريس الثاني في برشلونة - فيتينا (أبطال أوروبا)
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