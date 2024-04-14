ملخص تعادل ميلان مع ساسولو 3-3 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 14 أبريل 2024 - 17:41
واحدة من أفضل مواجهات الكالتشيو هذا الموسم 🌟— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 14, 2024
نهاية المباراة بتعادل ميلان مع مضيفه ساسولو بنتيجة 3-3 ضمن الجولة الـ32 من الكالتشيو
شاهد أهداف المباراة الرائعة ⚽️📽️#الدوري_الإيطالي#ساسولو_ميلان pic.twitter.com/fn9rvW0WWy
ملخص تعادل ميلان مع ساسولو 3-3 (الدوري الإيطالي)
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