ملخص تعادل ميلان مع ساسولو 3-3 (الدوري الإيطالي)

واحدة من أفضل مواجهات الكالتشيو هذا الموسم 🌟



نهاية المباراة بتعادل ميلان مع مضيفه ساسولو بنتيجة 3-3 ضمن الجولة الـ32 من الكالتشيو



شاهد أهداف المباراة الرائعة ⚽️📽️#الدوري_الإيطالي#ساسولو_ميلان pic.twitter.com/fn9rvW0WWy