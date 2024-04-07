ملخص فوز الترجي على أسيك بركلات الترجيح (دوري أبطال إفريقيا)
الأحد، 07 أبريل 2024 - 00:32
الترجي الرياضي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 6, 2024
⏯️⚽️ شاهد ركلات الترجيح#دوري_أبطال_أفريقيا pic.twitter.com/V3p6VGS2A2
ملخص فوز الترجي على أسيك بركلات الترجيح (دوري أبطال إفريقيا)
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