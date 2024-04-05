هدف الأهلي الأول ضد سيمبا - عمرو السولية (دوري أبطال إفريقيا)
الجمعة، 05 أبريل 2024 - 23:20
عمرو السولية يفتتح التسجيل للأهلي ⚽️🎯#دوري_أبطال_أفريقيا | #الأهلي | #سيمبا pic.twitter.com/1PCztnA8zd— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 5, 2024
هدف الأهلي الأول ضد سيمبا - عمرو السولية (دوري أبطال إفريقيا)
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