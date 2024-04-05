هل عبرت الكرة خط المرمى في لقاء صنداونز ويانج أفريكانز؟ (دوري أبطال إفريقيا)
الجمعة، 05 أبريل 2024 - 21:30
هل تجاوزت الكرة الخط النهائي للمرمى؟ ✍️😲#دوري_أبطال_أفريقيا pic.twitter.com/7a1tkkqjG1— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 5, 2024
هل عبرت الكرة خط المرمى في لقاء صنداونز ويانج أفريكانز؟ (دوري أبطال إفريقيا)
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