هدفا فوز يوفنتوس على لاتسيو 2-0 (كأس إيطاليا)
الثلاثاء، 02 أبريل 2024 - 23:15
يوفنتوس يتقدم..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 2, 2024
النجم كييزا يسجل أول أهداف المباراة بعد تمريرة رائعة من كامبياسو#يوفنتوس_لاتسيو#كاس_إيطاليا pic.twitter.com/IOtgRvrcQP
يوفنتوس يقترب من النهائي
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