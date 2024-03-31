هدف الزمالك الأول ضد مودرن فيوتشر - المثلوثي (الكونفدرالية)
الأحد، 31 مارس 2024 - 22:17
حمزة المثلوثي يسجل هدف التعادل للزمالك في الثواني الأخيرة من زمن الشوط الأول#كأس_الاتحاد_الأفريقي #الزمالك_فيوتشر pic.twitter.com/MAckw2Z0FI— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 31, 2024
هدف الزمالك الأول ضد مودرن فيوتشر - المثلوثي (الكونفدرالية)
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