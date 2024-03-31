هدف ليفربول الثاني ضد برايتون - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 31 مارس 2024 - 16:55

3/31/2024 4:55:59 PM صلاح يمنح ليفربول التقدم على برايتون

صلاح يمنح ليفربول التقدم على برايتون

محمد صلاح ليفربول
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أهداف فوز ليفربول على برايتون 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل برينتفورد مع مانشستر يونايتد 1-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز نيوكاسل على وست هام 4-3 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز توتنام على لوتون تاون 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل تشيلسي مع بيرنلي 2-2 (الدوري الإنجليزي) أهداف تعادل إنجلترا وبلجيكا 2-2 (مباراة ودية) ملخص فوز مانشستر يونايتد على ليفربول 4-3 (كأس إنجلترا) أهداف فوز تشيلسي على ليستر سيتي 3-2 (كأس إنجلترا)
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