هدف ليفربول الثاني ضد برايتون - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 31 مارس 2024 - 16:55
⚽️🔥 الملك المصري محمد صلاح يمنح التقدم لليفربول بعد تمريرة مميزة من ماك أليستير#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ليفربول_برايتون#PremierLeague pic.twitter.com/MZTGspGyyJ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 31, 2024
صلاح يمنح ليفربول التقدم على برايتون
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