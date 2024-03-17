هدف ليفربول الثالث في مانشستر يونايتد - إيليوت (كأس إنجلترا)
الأحد، 17 مارس 2024 - 19:55
تسديدة من خارج المنقطة ⬆️— FilGoal (@FilGoal) March 17, 2024
هارفي إليوت يسجل التقدم لـ ليفربول في مرمى مانشستر يونايتد ⚽pic.twitter.com/DjNAuLcvJp
هدف ليفربول الثالث في مانشستر يونايتد - إيليوت (كأس إنجلترا)
نرشح لكم
ملخص فوز مانشستر يونايتد على ليفربول 4-3 (كأس إنجلترا) أهداف فوز تشيلسي على ليستر سيتي 3-2 (كأس إنجلترا) هدف مانشستر يونايتد الثاني في ليفربول - أنتوني (كأس إنجلترا) هدف محمد صلاح في مانشستر يونايتد (كأس إنجلترا) هدفا فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل يونايتد (كأس الاتحاد الإنجليزي) ملخص تعادل ليفربول ومانشستر سيتي 1-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر يونايتد على إيفرتون 2-صفر (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد 3-1 (الدوري الإنجليزي)