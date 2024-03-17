هدف مانشستر يونايتد الثاني في ليفربول - أنتوني (كأس إنجلترا)
الأحد، 17 مارس 2024 - 19:31
التعاااااادل ⚽— FilGoal (@FilGoal) March 17, 2024
أنتوني يسجل الثاني في مرمى ليفربول ويعيد المباراة لنقطة البداية pic.twitter.com/lqGR6YF5m1
هدف مانشستر يونايتد الثاني في ليفربول - أنتوني (كأس إنجلترا)
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