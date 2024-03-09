هدف فوز إنتر على بولونيا 1-0 (الدوري الإيطالي)
السبت، 09 مارس 2024 - 21:14
بعد عرضية متقنة من باستوني.. بيسيك يسجل الهدف الأول وإنتر يتقدم#بولونيا_إنتر #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/KDp89xWnRv— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 9, 2024
هدف فوز إنتر على بولونيا 1-0 (الدوري الإيطالي)
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