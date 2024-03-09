ملخص فوز مانشستر يونايتد على إيفرتون 2-صفر (الدوري الإنجليزي)

السبت، 09 مارس 2024 - 20:54

3/9/2024 8:54:27 PM ملخص فوز مانشستر يونايتد على إيفرتون 2-صفر (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز مانشستر يونايتد على إيفرتون 2-صفر (الدوري الإنجليزي)

الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ملخص فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد 3-1 (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الثاني في يونايتد - فودين (الدوري الإنجليزي) هدف تعادل مانشستر سيتي في يونايتد - فودين (الدوري الإنجليزي) هدف راشفورد الصاروخي في مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز ليفربول على نوتنجهام 1-0 (الدوري الإنجليزي) هدف فوز مانشستر يونايتد على نوتينجهام فورست - كاسيميرو (كأس إنجلترا) ملخص فوز ليفربول على تشيلسي 1-0 (نهائي كأس الرابطة الإنجليزية) هدف فوز ليفربول على تشيلسي - فان دايك (نهائي كأس الرابطة)
أخر الأخبار
كلمة السر وايت.. أرسنال يتدارك كارثة رامسديل وينقض على الصدارة بفوز درامي على برينتفورد 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الخليج يعود للانتصارات ضد الفتح بمشاركة محمد شريف.. والأهلي يفوز على التعاون بصعوبة 18 دقيقة | المحترفون
مصر تحصل على حق تنظيم دورة الألعاب الإفريقية 2027 25 دقيقة | رياضات أخرى
نهاية العقدة.. إنتر ينتصر على بولونيا خارج ملعبه بعد كارثة رادو 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
تين هاج: أحب العمل مع جارناتشو.. وهذا تعليقي على تسديد إيفرتون 23 مرة ساعة | الكرة الأوروبية
سجل وصنع مرتين.. تريزيجيه يقود طرابزون لسحق كاراجومروك بخماسية ساعة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين – استقالة أمير عزمي من تدريب السكة الحديد 2 ساعة | القسم الثاني
انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(1) برينتفورد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 2 خبر في الجول - رباعي الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك.. وموقف كوكا 3 مفاجأة كبيرة في المجموعة الثالثة.. تعرف على جميع المتأهلين لربع نهائي الكونفدرالية 4 تعثر بيراميدز لمصلحة الأهلي والزمالك.. الترتيب الفعلي لـ جدول الدوري المصري