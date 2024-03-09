ملخص فوز مانشستر يونايتد على إيفرتون 2-صفر (الدوري الإنجليزي)
السبت، 09 مارس 2024 - 20:54
ملخص فوز مانشستر يونايتد على إيفرتون 2-صفر (الدوري الإنجليزي)
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