هدف تريزيجيه ضد كاراجومروك (الدوري التركي)
السبت، 09 مارس 2024 - 20:13
🌊 Nicolas Pepe, hazırladı; Trezeguet, fırsatçılığını konuşturdu! #TSvFKG pic.twitter.com/yLfdeyoWbV— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 9, 2024
هدف تريزيجيه ضد كاراجومروك (الدوري التركي)
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