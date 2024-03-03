هدف تعادل مانشستر سيتي في يونايتد - فودين (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 03 مارس 2024 - 18:49
Goal!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) March 3, 2024
Man City are level. Phil Foden with a beauty!
Game on! #beINPL #MCIMUN pic.twitter.com/RVXRIlrspD
هدف تعادل مانشستر سيتي في يونايتد - فودين (الدوري الإنجليزي)
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