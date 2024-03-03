هدف راشفورد الصاروخي في مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 03 مارس 2024 - 17:43

3/3/2024 5:43:09 PM هدف راشفورد الصاروخي في مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي)

هدف راشفورد الصاروخي في مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي)

مانشستر سيتي
نرشح لكم
ملخص فوز ليفربول على نوتنجهام 1-0 (الدوري الإنجليزي) هدف فوز مانشستر يونايتد على نوتينجهام فورست - كاسيميرو (كأس إنجلترا) ملخص فوز ليفربول على تشيلسي 1-0 (نهائي كأس الرابطة الإنجليزية) هدف فوز ليفربول على تشيلسي - فان دايك (نهائي كأس الرابطة) ملخص فوز أرسنال على نيوكاسل 4-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر سيتي على بورنموث 1-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز فولام على مانشستر يونايتد 2-1 (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول ضد بورنموث - فودين (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
التشكيل - عودة البلعوطي أمام الاتحاد.. وهداف الدوري يقود الهجوم أمام إنبي 21 دقيقة | الدوري المصري
ارتكب ركلة جزاء ضد فريقه.. مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت من ميتز 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الكونفدرالية - مودرن فيوتشر (1)-(0) الهلال الليبي.. تسديدة في الشباك الجانبية 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
وفاة منير ثابت رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق ساعة | رياضات أخرى
مباشر دربي مانشستر - سيتي (0)-(1) يونايتد.. أونانا يواصل التألق ساعة | الدوري الإنجليزي
تصوير سينمائي ومخرج عالمي.. في الجول يكشف خطة تغطية نهائي كأس مصر في السعودية ساعة | الكرة المصرية
تشكيل مانشستر سيتي - هالاند مهاجم ودوكو جناح ضد يونايتد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر يونايتد - ثلاثي دفاعي ومهاجم وحيد ضد سيتي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس 4 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي