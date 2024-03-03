هدف راشفورد الصاروخي في مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 03 مارس 2024 - 17:43
GOAL!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) March 3, 2024
BOOM! MARCUS RASHFORD FROM OUTTA NOWHERE! 💥#beINPL #MCIMUN pic.twitter.com/Vxf5yjvA3M
هدف راشفورد الصاروخي في مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي)
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