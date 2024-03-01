هدف فوز الأهلي على يانج أفريكانز - حسين الشحات (دوري أبطال إفريقيا)
الجمعة، 01 مارس 2024 - 20:44
هدف فوز الأهلي على يانج أفريكانز— FilGoal (@FilGoal) March 1, 2024
ورقم تاريخي لـ @husseinelshahat ✨pic.twitter.com/tKkTX1qb4A
هدف فوز الأهلي على يانج أفريكانز - حسين الشحات (دوري أبطال إفريقيا)
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