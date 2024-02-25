هدف فوز ليفربول على تشيلسي - فان دايك (نهائي كأس الرابطة)

ملخص فوز أرسنال على نيوكاسل 4-1 (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز مانشستر سيتي على بورنموث 1-0 (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز فولام على مانشستر يونايتد 2-1 (الدوري الإنجليزي)

هدف مانشستر سيتي الأول ضد بورنموث - فودين (الدوري الإنجليزي)

هدف فولام الأول ضد مانشستر يونايتد - كالفين باسي (الدوري الإنجليزي)