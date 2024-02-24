هدف فولام الأول ضد مانشستر يونايتد - كالفين باسي (الدوري الإنجليزي)
السبت، 24 فبراير 2024 - 18:38
Goal!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 24, 2024
It's been coming! Calvin Bassey lashes the ball into the top of the net!
What a time to score your first goal for Fulham. #beINPL #MUNFUL pic.twitter.com/A0kQaSURXw
هدف فولام الأول ضد مانشستر يونايتد - كالفين باسي (الدوري الإنجليزي)
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