ملخص تعادل إيندهوفن ودورتموند 1-1 (دوري أبطال أوروبا)

الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 00:47

2/21/2024 12:47:08 AM ملخص تعادل إيندهوفن ودورتموند 1-1 (دوري أبطال أوروبا)

ملخص تعادل إيندهوفن ودورتموند 1-1 (دوري أبطال أوروبا)

دورتموند دوري الأبطال أيندهوفن
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