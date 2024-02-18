هدف مانشستر يونايتد الثاني في لوتون - هويلوند (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 18 فبراير 2024 - 18:56
تسديدة من جارناتشو وهويلوند يحولها بصدره في الشباك ⚽pic.twitter.com/lvwoN760E5— FilGoal (@FilGoal) February 18, 2024
هدف مانشستر يونايتد الثاني في لوتون - هويلوند (الدوري الإنجليزي)
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