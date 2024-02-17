ملخص فوز أرسنال على بيرنلي 5-0 (الدوري الإنجليزي)
السبت، 17 فبراير 2024 - 20:25
ملخص فوز أرسنال على بيرنلي 5-0 (الدوري الإنجليزي)
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