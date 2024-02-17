هدف تشيلسي الأول في مانشستر سيتي - رحيم ستيرلينج (الدوري الإنجليزي)
السبت، 17 فبراير 2024 - 20:20
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 17, 2024
Raheem Sterling scores against his former teamand Chelsea take the lead!#beINPL #MCFC #CFC #MCICHE pic.twitter.com/jTfxyfS5oF
هدف تشيلسي الأول في مانشستر سيتي - رحيم ستيرلينج (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
ملخص فوز أرسنال على بيرنلي 5-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز ليفربول على برينتفورد 4-1 (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثالث في برينتفورد - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثاني في برينتفورد - ماك أليستر (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الأول في برينتفورد - داروين نونيز (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر يونايتد على أستون فيلا 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أرسنال على وست هام 6-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز ليفربول على بيرنلي 3-1 (الدوري الإنجليزي)