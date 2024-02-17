ملخص فوز ليفربول على برينتفورد 4-1 (الدوري الإنجليزي)

السبت، 17 فبراير 2024 - 17:47

2/17/2024 5:47:55 PM ملخص فوز ليفربول على برينتفورد 4-1 (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز ليفربول على برينتفورد 4-1 (الدوري الإنجليزي)

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
هدفا تعادل نابولي مع جنوى 1-1 (الدوري الإيطالي) هدف ليفربول الثالث في برينتفورد - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثاني في برينتفورد - ماك أليستر (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الأول في برينتفورد - داروين نونيز (الدوري الإنجليزي) حسن شحاتة: شيكابالا "شتمني" ملخص تعادل الأهلي مع شباب بلوزداد 0-0 (دوري أبطال إفريقيا) هدف ميلان الثالث ضد رين - رافائيل لياو (الدوري الأوروبي) ملخص تعادل فينيورد مع روما 1-1 (الدوري الأوروبي)
أخر الأخبار
فوز تاريخي لـ ليفركوزن على هايدنهايم ويواصل الضغط على بايرن ميونيخ 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل – هالاند أساسي مع مانشستر سيتي.. وستيرلينج في هجوم تشيلسي 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل – روكي أساسي لأول مرة مع برشلونة ضد سيلتا فيجو 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
ديلي ميل: نوتينجهام فورست يعين مارك كلاتنبرج كمستشار تحكيمي للفريق 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نابولي يواصل الابتعاد عن مراكز دوري الأبطال بتعادل مع جنوى 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
دقة تمرير عالية وفوز بالثنائيات.. عمر فايد يخسر مع نوفي بازار من ريد ستار في الدوري الصربي 52 دقيقة | المحترفون
كلوب: يوجد سوء حظ مع الإصابات.. وهكذا تعاملنا مع عرضيات برينتفورد ساعة | الكرة الأوروبية
المنتخب الأولمبي يشارك في بطولة غرب آسيا الودية بالسعودية ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (29) (28) الزمالك.. الأبيض ينتصر بالرميات الجزائية 2 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 3 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 4 نجم كاب فيردي يختار أفضل لاعب في منتخب مصر.. وفريقان بالدوري يتمنى اللعب لهما