هدف الإسماعيلي الأول ضد سيراميكا - نادر فرج (الدوري المصري)
الخميس، 15 فبراير 2024 - 20:04
جوووووووووووووووول— OnTime Sports (@ONTimeSports) February 15, 2024
هدف من رائحة العظماء🟡😱نادر فرج يحرز الهدف الأول للدراويش في مرمي سيراميكا لتصبح النتيجة 1-0🔥 pic.twitter.com/y5oKP9wHJj
هدف الإسماعيلي الأول ضد سيراميكا - نادر فرج (الدوري المصري)
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