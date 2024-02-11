هدف كوت ديفوار الثاني ضد نيجيريا - سيباستيان هالر (نهائي أمم إفريقيا)

يا لجمال هذا الهدف يا سيباستيان هالير 🤩



هل هو أغلى هدف لهالير في مسيرته ؟ ✍️#نهائي_كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2023 | #TotalEnergiesAFCON2023Final pic.twitter.com/fA1b7ekJH5