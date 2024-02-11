هدف كوت ديفوار الأول ضد نيجيريا - فرانك كيسي (نهائي أمم إفريقيا)
الأحد، 11 فبراير 2024 - 23:32
كيسييه يدرك التعادل من رأسية لا تصد #نهائي_كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2023 | #TotalEnergiesAFCON2023Final pic.twitter.com/SUhTUNEeDT— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 11, 2024
هدف كوت ديفوار الأول ضد نيجيريا - فرانك كيسي (نهائي أمم إفريقيا)
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