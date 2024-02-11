هدف كوت ديفوار الأول ضد نيجيريا - فرانك كيسي (نهائي أمم إفريقيا)

الأحد، 11 فبراير 2024 - 23:32

2/11/2024 11:32:05 PM هدف كوت ديفوار الأول ضد نيجيريا - فرانك كيسي (نهائي أمم إفريقيا)

هدف كوت ديفوار الأول ضد نيجيريا - فرانك كيسي (نهائي أمم إفريقيا)

فرانك كيسي أمم إفريقيا نهائي أمم إفريقيا نيجيريا كوت ديفوار
نرشح لكم
ملخص فوز كوت ديفوار على نيجيريا 2-1 (نهائي أمم إفريقيا) هدف كوت ديفوار الثاني ضد نيجيريا - سيباستيان هالر (نهائي أمم إفريقيا) هدف نيجيريا الأول ضد كوت ديفوار - تروست إيكونج (نهائي أمم إفريقيا) ملخص فوز جنوب إفريقيا على الكونغو بركلات الترجيح (أمم إفريقيا) ملخص فوز شباب بلوزداد على الاتحاد السوفي 2-0 (الدوري الجزائري) ملخص فوز كوت ديفوار على الكونغو الديمقراطية 1-صفر (أمم إفريقيا) هدف كوت ديفوار الأول في الكونغو الديمقراطية (أمم إفريقيا) ملخص فوز نيجيريا على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح (أمم إفريقيا)
أخر الأخبار
عامر حسين: تأجيل مباراة الأهلي والجيش.. وكاف يجعل نهاية الموسم في 30 يوليو صعبة 38 ثاتيه | الكرة المصرية
دياب: لم نلعب الدوري وقت أمم إفريقيا بسبب عدم توقع خروج مصر مبكرا 3 دقيقة | الكرة المصرية
بيسيرو: هل سأستمر كمدرب لنيجيريا؟ عقدي ينتهي بنهاية فبراير والآن أحتاج لفترة راحة 13 دقيقة | كوت ديفوار 2023
بقيادة ماسكيرانو.. الأرجنتين تتأهل لـ أولمبياد باريس 2024 على حساب البرازيل 15 دقيقة | أمريكا
جوائز أمم إفريقيا – رجل النهائي.. أدينجرا أفضل لاعب شاب في البطولة 17 دقيقة | كوت ديفوار 2023
جوائز أمم إفريقيا - ساحر البعث.. إيميرس فاي أفضل مدرب في البطولة 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - حسين عبد اللطيف على أعتاب تدريب منتخب مصر مواليد 2007 27 دقيقة | منتخب مصر
تشافي: مباراة غرناطة هي ملخص لموسم برشلونة.. ولن نستسلم حتى النهاية 27 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي 2 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى 3 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى" 4 خلفا لحسام حسن.. مودرن فيوتشر يعلن جهازه الفني الجديد