هدف ليفربول الأول ضد بيرنلي - ديوجو جوتا (الدوري الإنجليزي)
السبت، 10 فبراير 2024 - 17:41
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 10, 2024
Diogo Jota opens the scoring for Liverpool, heading home his sixth goal on his last eight games!#beINPL #LFC #LIVBUR pic.twitter.com/nGAsDv6jjm
هدف ليفربول الأول ضد بيرنلي - ديوجو جوتا (الدوري الإنجليزي)
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