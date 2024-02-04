هدف أرسنال الأول ضد ليفربول - بوكايو ساكا (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 04 فبراير 2024 - 18:57
⚽️🔥 آرسنال يشعل المواجهة أمام ليفربول بهدف مبكر عن طريق بوكايو ساكا#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ارسنال_ليفربول #PremierLeague pic.twitter.com/psgeghaR2p— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 4, 2024
هدف أرسنال الأول ضد ليفربول - بوكايو ساكا (الدوري الإنجليزي)
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