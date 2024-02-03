أهداف فوز ميلان على فروزينوني 3-2 (الدوري الإيطالي)
السبت، 03 فبراير 2024 - 21:39
ميلان ينجح في الفوز على مضيفه فروزينوني بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة ضمن الجولة الـ23 من الكالتشيو ✅— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 3, 2024
شاهد أهداف المباراة ⚽️📽️#الدوري_الإيطالي#فروزينوني_ميلان pic.twitter.com/cwFggnCNwS
أهداف فوز ميلان على فروزينوني 3-2 (الدوري الإيطالي)
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