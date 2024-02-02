هدف فوز نيجيريا على أنجولا - أديمولا لوكمان (كأس أمم إفريقيا)

الجمعة، 02 فبراير 2024 - 21:27

2/2/2024 9:27:45 PM هدف فوز نيجيريا على أنجولا - أديمولا لوكمان (كأس أمم إفريقيا)

هدف فوز نيجيريا على أنجولا - أديمولا لوكمان (كأس أمم إفريقيا)

نيجيريا لوكمان أمم إفريقيا
نرشح لكم
ملخص فوز نيجيريا على أنجولا 1-0 (أمم إفريقيا) بعد موقف مهند والنني.. المعد النفسي بالأهلي يكشف لـ في الجول طريقة التعامل مع الصدمات النفسية ملخص فوز جنوب إفريقيا على المغرب 2-0 (أمم إفريقيا) طرد سفيان أمرابط في مباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا (أمم إفريقيا) هدف جنوب إفريقيا الثاني في المغرب - تيبوهو موكوينا (أمم إفريقيا) ركلة جزاء المغرب المهدرة ضد جنوب إفريقيا - أشرف حكيمي (أمم إفريقيا) هدف جنوب إفريقيا الأول في المغرب - ماكجوبا (أمم إفريقيا) ملخص فوز مالي على بوركينا فاسو 2-1 (أمم إفريقيا)
أخر الأخبار
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: كالوشا اتفق مع الزمالك ويطالب بموافقة إنبي 24 دقيقة | ميركاتو
رئيس الشباب يعلن التراجع عن التعاقد مع جوزيه مورينيو 32 دقيقة | سعودي في الجول
"الصخرة التي تتحطم عليها إمدادات المنافسين".. الإسماعيلي يعلن تعاقده مع هشام محمد 36 دقيقة | ميركاتو
مباشر أمم إفريقيا - غينيا (1)-(1) الكونغو الديمقراطية.. جووووول التعادل 50 دقيقة | كوت ديفوار 2023
القناص البوركينابي.. الإسماعيلي يعلن تعاقده مع إريك تراوري 52 دقيقة | ميركاتو
حوار في الجول - محمد شكري: لدي عرضين من هولندا والزمالك.. وبند يتيح عودتي لـ الأهلي ساعة | الدوري المصري
مدرب أنجولا بعد وداع كأس الأمم: نؤمن بأن المستقبل سيكون لنا ساعة | كوت ديفوار 2023
وتوقف عداد مصيلحي ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع 2 مدرب أهلي بنغازي لـ في الجول: أحبطت بعد علمي بتعاقد الزمالك مع الجلاسي 3 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 4 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين