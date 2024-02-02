هدف فوز نيجيريا على أنجولا - أديمولا لوكمان (كأس أمم إفريقيا)
الجمعة، 02 فبراير 2024 - 21:27
مجهود رائع من سيمون وأنهاء أروع من لوكمان 🔥⚽#AfCON2023 pic.twitter.com/mhVIrauKuf— FilGoal (@FilGoal) February 2, 2024
هدف فوز نيجيريا على أنجولا - أديمولا لوكمان (كأس أمم إفريقيا)
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