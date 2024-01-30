هدف جنوب إفريقيا الأول في المغرب - ماكجوبا (أمم إفريقيا)
الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 23:25
إيفيدينس ماكغوبا يصدم المغرب بهدف التقدم #كأس_أمم_إفريقيا | #المغرب_جنوب_إفريقيا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/hynatJ5Omt— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 30, 2024
هدف جنوب إفريقيا الأول في المغرب - ماكجوبا (أمم إفريقيا)
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