ملخص فوز مالي على بوركينا فاسو 2-1 (أمم إفريقيا)

الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 22:39

1/30/2024 10:39:42 PM ملخص فوز مالي على بوركينا فاسو 2-1 (أمم إفريقيا)

ملخص فوز مالي على بوركينا فاسو 2-1 (أمم إفريقيا)

كوت ديفوار بوركينا فاسو كأس أمم إفريقيا مالي
نرشح لكم
ملخص فوز جنوب إفريقيا على المغرب 2-0 (أمم إفريقيا) طرد سفيان أمرابط في مباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا (أمم إفريقيا) هدف جنوب إفريقيا الثاني في المغرب - تيبوهو موكوينا (أمم إفريقيا) ركلة جزاء المغرب المهدرة ضد جنوب إفريقيا - أشرف حكيمي (أمم إفريقيا) هدف جنوب إفريقيا الأول في المغرب - ماكجوبا (أمم إفريقيا) هدف مالي الأول في بوركينا فاسو (أمم إفريقيا) مؤتمر روي فيتوريا عقب توديع أمم إفريقيا 2023 ركلات ترجيح مصر ضد الكونغو الديمقراطية 8-7 (أمم إفريقيا)
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – سايس: يجب التوقف عن اعتبار الناس ساذجين.. وهدف جنوب إفريقيا الثاني مضحك 3 دقيقة | كوت ديفوار 2023
بيان من الاتحاد الجزائري حول قضية فسخ تعاقد بلماضي 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
أمم إفريقيا - الركراكي: أتحمل مسؤولية كل شيء بعد خروج المغرب 7 دقيقة | كوت ديفوار 2023
مصدر من الزمالك لـ في الجول: متمسكون بضم عبد الله السعيد.. وهذه خطتنا 22 دقيقة | الكرة المصرية
بطولة بلا عرب 30 دقيقة | كوت ديفوار 2023
خبر في الجول - الزمالك يقترب من استعادة أحمد عيد.. واللاعب يرحب 46 دقيقة | الكرة المصرية
الانتفاضة مستمرة.. أرسنال يعبر نوتنجهام فورست بثنائية ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - المصري يطلب التعاقد مع إسلام عيسى ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - السنغال ضد كوت ديفوار.. تعرف على كافة مباريات ثمن النهائي وطريق مصر 2 منتخب مصر يعلن إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ.. وفي الجول يكشف السبب 3 أمم إفريقيا - متبقي 4 منتخبات.. تعرف على المتأهلين لثمن النهائي وكوت ديفوار تترقب 4 كلوب يكشف سبب رحيله عن ليفربول وخطته المقبلة.. وموقفه من تدريب فريق إنجليزي غيره