هدف مالي الأول في بوركينا فاسو (أمم إفريقيا)
الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 19:46
هدف عكسي يعطي الأفضلية للمنتخب المالي #كأس_أمم_إفريقيا #مالي_بوركينا_فاسو#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/5nOvMZay7s— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 30, 2024
هدف مالي الأول في بوركينا فاسو (أمم إفريقيا)
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