مؤتمر روي فيتوريا عقب توديع أمم إفريقيا 2023
الإثنين، 29 يناير 2024 - 02:34
"سوء الحظ كان سبب في خسارتنا للمباراة"🔥🔥.. تصريحات مفاجئة من فيتوريا عقب توديع منتخب مصر كأس أمم إفريقيا بالهزيمة من الكونغو#CAN_2023 pic.twitter.com/282pJEBiC3— OnTime Sports (@ONTimeSports) January 29, 2024
مؤتمر روي فيتوريا عقب توديع أمم إفريقيا 2023
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