مؤتمر روي فيتوريا عقب توديع أمم إفريقيا 2023

"سوء الحظ كان سبب في خسارتنا للمباراة"🔥🔥.. تصريحات مفاجئة من فيتوريا عقب توديع منتخب مصر كأس أمم إفريقيا بالهزيمة من الكونغو#CAN_2023 pic.twitter.com/282pJEBiC3