ملخص فوز مانشستر يونايتد على نيوبورت 4-2 (كأس الاتحاد)

ملخص فوز ليفربول على نورويتش سيتي 5-2 (كأس الاتحاد)

ملخص تعادل باريس سان جيرمان مع بريست 2-2 (الدوري الفرنسي)

هدف فوز إنتر على فيورنتينا - لاوتارو مارتينيز (الدوري الإيطالي)

أول لقاء بين جماهير ليفربول ويورجن كلوب بعد إعلان رحيله بنهاية الموسم