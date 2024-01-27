هدف أنجولا الثاني في شباك ناميبيا - جيلسون دالا (أمم إفريقيا)
السبت، 27 يناير 2024 - 20:11
2-0 لأنجولا بثنائية جيلسون دالا ⚽️⚽️ #AFCON2023 pic.twitter.com/ldhWw7gQVX— FilGoal (@FilGoal) January 27, 2024
هدف أنجولا الثاني في شباك ناميبيا - جيلسون دالا (أمم إفريقيا)
نرشح لكم
هدف أنجولا الثالث في شباك ناميبيا - مابولولو (أمم إفريقيا) هدف أنجولا الأول في شباك ناميبيا - جيلسون دالا (أمم إفريقيا) إميليو نسوي يتحدث عن الثأر من دروجبا ورأيه في صلاح ومصر هدف المغرب الأول ضد زامبيا - حكيم زياش (أمم إفريقيا 2023) هدف ليفربول الأول ضد فولام - لويس دياز (كأس الرابطة الإنجليزية) هدف أنجولا الأول ضد بوركينا فاسو - كريستوفر مابولولو (أمم إفريقيا) هدف موريتانيا الأول ضد الجزائر - يالي ديلاهي (أمم إفريقيا 2023) ملخص فوز السنغال على غينيا 2-0 (كأس أمم إفريقيا 2023)
أخر الأخبار
والندم في قرطاج ساعة | الكرة الإفريقية