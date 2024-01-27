ملخص فوز مانشستر سيتي على توتنام 1-0 (كأس الاتحاد)

السبت، 27 يناير 2024 - 01:18

1/27/2024 1:18:55 AM ملخص فوز مانشستر سيتي على توتنام 1-0 (كأس الاتحاد)

ملخص فوز مانشستر سيتي على توتنام 1-0 (كأس الاتحاد)

مانشستر سيتي توتنام كأس الاتحاد الإنجليزي
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