هدف ليفربول الأول ضد فولام - لويس دياز (كأس الرابطة الإنجليزية)
الأربعاء، 24 يناير 2024 - 22:53
Goal!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 24, 2024
Liverpool open the scoring! Luis Diaz wins the ball and smashes the ball towards the corner, Bernd Leno has had a shocker with that one! #CarabaoCup #FULLIV pic.twitter.com/8lPvpBbgRf
هدف ليفربول الأول ضد فولام - لويس دياز (كأس الرابطة الإنجليزية)
نرشح لكم
هدف المغرب الأول ضد زامبيا - حكيم زياش (أمم إفريقيا 2023) هدف أنجولا الأول ضد بوركينا فاسو - كريستوفر مابولولو (أمم إفريقيا) هدف موريتانيا الأول ضد الجزائر - يالي ديلاهي (أمم إفريقيا 2023) ملخص فوز السنغال على غينيا 2-0 (كأس أمم إفريقيا 2023) ملخص فوز الكاميرون على جامبيا 3-2 (كأس أمم إفريقيا) هدف جامبيا الأول ضد الكاميرون - أبلي جالو (كأس أمم إفريقيا 2023) هدف الكاميرون الأول ضد جامبيا - توكو إيكامبي (كأس أمم إفريقيا 2023) هدف تعادل كاب فيردي القاتل ضد مصر - تيكشيرا